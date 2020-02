Calciomercato Juventus | Maxi affare con una big della Premier

In estate ci sarà rivoluzione per il centrocampo della Juventus: tanti calciatori non stanno rendendo al meglio. Cessioni eccellenti a giugno

Rivoluzione totale in vista della prossima stagione. La Juventus cambierà pelle dopo una stagione vissuta tra alti e bassi sotto la gestione Sarri. La sconfitta in Champions contro il Lione ha amplificato i problemi in casa bianconera con diversi calciatori che stanno rendendo al di sotto delle aspettative. Soprattutto a soffrire maggiormente è il reparto centrale della compagine guidata dall’allenatore toscano. In estate potrebbero arrivare cessioni eccellenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via nel 2021 | Super rimpiazzo gratis!

Calciomercato Juventus, Jorginho e non solo: idea maxi affare col Chelsea

Come svelato dal tabloid britannico The Sun Lampard avrebbe messo fuori dal suo progetto futuro Jorginho e Kepa, che sarebbero così destinati a due cessioni davvero importanti per i Blues. Il profilo dell’ex Napoli piacerebbe all’attuale allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, dopo gli anni d’oro in azzurro. Inoltre, la trattativa tra i due top club europei vedrebbe anche l’inserimento di Miralem Pjanic nella maxi-operazione più uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri per rinforzare la fascia mancina.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, cambia tutto! Nuova ipotesi

In caso di addio di Sarri, lo stesso Jorginho sarebbe perfetto per il centrocampo di Guardiola visto che il manager catalano lo avrebbe puntato prima del suo arrivo al Chelsea per portarlo al Manchester City. Sarà un’estate bollente con cessioni eccellenti: Pjanic potrebbe dire addio al club bianconero volando così in Premier League. Possibili destinazioni opposte per Jorginho e uno tra Alonso ed Emerson.

Saranno mesi davvero decisivi per la Juventus, che si gioca tutto ora. Dalla Champions alla Serie A, è arrivata la resa dei conti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Serie A, partite a porte chiuse | Cosa succede per il rimborso dei biglietti

Calciomercato, occhi sul nuovo Haaland | C’è anche la Juventus