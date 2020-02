Juventus-Inter, cambia tutto! Nuova ipotesi

L’emergenza Coronavirus continua ad incidere anche nelle scelte per le sfide di Serie A: novità per il big match Juventus-Inter

Negli ultimi giorni sta tenendo banco in Italia l’emergenza per coronavirus. Tanti casi riscontrati con diverse partite rinviate nello scorso turno dei Serie A: ora cosa succederà con il big-match in programma domenica sera tra Juventus e Inter? La decisione ufficiale non è ancora arrivata, ma nelle ultime ore si era anche parlato anche della possibilità di giocarla a porte chiuse.

Juventus-Inter, possibile porte aperte

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il big-match della prossima giornata di Serie A potrebbe, invece, disputarsi a porte aperte visto che il provvedimento sospensivo delle manifestazioni aperte al pubblico scadrà sabato 29 febbraio. La situazione così potrebbe tornare subito alla normalità già a partire da domenica, come ha fatto intendere la Regione Piemonte con il suo governatore Alberto Cirio.

Esclusa la scelta di rinviare la gara al lunedì successivo viste le gare di Coppa Italia ravvicinate. La gara sarà fondamentale in ottica corsa Scudetto con la Juventus al primo posto in classifica. Se dovesse collezionare un’altra sconfitta, l’Inter sarebbe ormai definitivamente fuori dai giochi dopo lo scontro diretto perso in casa della Lazio. Già questa sera, giovedì 27 febbraio, i nerazzurri giocheranno la sfida di ritorno di Europa League a porte chiuse a San Siro contro il Ludogorets.

Nella giornata di oggi è attesa la decisione ufficiale con la vendita dei biglietti che non è stata bloccata.

