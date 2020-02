Calciomercato Juventus, Ronaldo e Messi insieme | Annuncio dagli USA

Messi e Cristiano Ronaldo insieme? Un sogno per tutti gli appassionati di calcio al mondo. A pensarci potrebbe essere David Beckham.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono certamente i due calciatori che più di tutti hanno monopolizzato il panorama calcistico mondiale degli ultimi 15 anni. Un duello costante per lo scettro di migliore culminato per ora con la bellezza di 11 Palloni d’oro combinati tra i due, con la stella del Barcellona che ha effettuato il sorpasso a quella della Juventus proprio nell’ultima edizione. Un duopolio vincente che potrebbe trovare sintesi perfetta nei numeri tra titoli individuali e di squadra senza dimenticare gol e assist. Due calciatori meravigliosi, tra i migliori di sempre che fino ad ora, soprattutto nel corso dell’esperienza madrilena di CR7, sono stati grandissimi rivali. Una continua lotta per superare l’altro che sul finale di carriera potrebbe lasciar spazio ad un clamoroso sogno: vederli giocare fianco a fianco. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, la Juventus punta Pochettino | I detta gli

Calciomercato Juventus, Beckham sogna Messi e Ronaldo

Negli ultimi tempi si è fatto un gran vociferare intorno al nome soprattutto di Leo Messi in virtù di alcuni problemi interni al Barcellona. Le dichiarazioni di facciata dei protagonisti smentiscono tutto, ma non è detto che l’argentino chiuda per forza di cose la sua carriera a Barcellona. Chissà che il numero 10 blaugrana non possa essere coinvolto nell’ambizioso progetto dell’Inter Miami di David Beckham che sognerebbe di portarli entrambi in MLS.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, cambia tutto! Nuova ipotesi

Lo stesso ex calciatore di Real e Manchester United ospite al ‘Tonight Show’ ha ammesso: “Tutte le squadre del mondo vorrebbero avere Messi e Ronaldo. Abbiamo sempre detto di voler essere diversi da tutte le altre squadre, ma credo che ogni presidente dica di voler fare cose diverse dagli altri. In questo momento siamo felicissimi della nostra rosa e non vediamo l’ora di scendere in campo nel fine settimana, ma confermo anche che se avremo la possibilità di portare grandi giocatori qui a Miami lo faremo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, finalmente si fa! Decisivo… Davies

Calciomercato Juventus, addio Sarri | Ma resta in Italia