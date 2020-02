Calciomercato, la Juventus punta Pochettino | I dettagli

Match steccato con il Lione per Sarri, il suo operato è sempre più in discussione e la dirigenza si guarda intorno: per la panchina Juventus Pochettino

Una partita sulla carta molto semplice, vista la differenza di qualità tra le due squadre, ma che si è invece rivelata un flop per la Juventus. Con il Lione, avversario più che abbordabile degli ottavi di Champions League, è arrivata una sconfitta che rischia di compromettere il passaggio del turno. Rischio che la società bianconera vuole assolutamente scongiurare, con l’obiettivo, solito, di arrivare in finale ed alzare l’ambito trofeo. L’uomo giusto per raggiungere tale obiettivo era stato individuato in Maurizio Sarri, ma ora l’operato dell’ex tecnico di Napoli e Chelsea è messo in seria discussione per via di un campionato non al top e di una sconfitta, quella in casa dei francesi, che potrebbe costare caro al club. Ecco allora che si delinea, all’orizzonte, l’ipotesi di un esonero per il toscano alla luce dei risultati non ottimali e di un gioco che non entusiasma.

Juventus Pochettino, ingaggio stratosferico: c’è concorrenza

L’uomo ideale a cui affidare la panchina per il post-Sarri, nell’eventualità di un clamoroso esonero a stagione in corso, sarebbe forse Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino, di origini italiane, è stato a sua volta esonerato in inverno dal Tottenham ma rappresenta uno dei migliori profili ‘a piede libero’ in circolazione. Inoltre la Juventus ha da tempo i fari puntati su di lui, già tra i candidati per la panchina bianconera nel dopo-Allegri. Il tecnico, che con gli ‘Spurs’ ha conquistato grandi traguardi (come la finale di Champions 2019 contro il Liverpool) richiederebbe da parte sua un ingaggio da circa 10 milioni di euro. Occhio però alla concorrenza: per il tecnico argentino è vivo l’interesse anche di altre big europee come Manchester United e Atletico Madrid.

La dirigenza valuta la situazione. Per Sarri, le prossime, potrebbero essere ore decisive. Il nuovo tecnico bianconero, nel caso venisse esonerato l’ex napoletano, potrebbe provenire ancora dalla Premier.

