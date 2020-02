Coronavirus, sospeso un allenatore | Il comunicato del club

L’emergenza coronavirus colpisce il mondo del calcio. Sospese le attività di un allenatore italiano per prevenire i contagi, si attende il tampone

L’arrivo del coronavirus in Italia ha portato l’emergenza in ogni ambito. Lo sport sta prendendo seguendo le misure delle autorità e per prevenire la diffusione sta bloccando diverse manifestazioni. Come riporta l’ANSA, anche in Ungheria è arrivata la paura e l’Honved, club di Budapest, ha preso le precauzioni sospendendo le attività del suo allenatore Giuseppe Sannino perché appena rientrato dall’Italia. Ecco il comunicato: “La sostituzione di Giuseppe Sannino e del suo collaboratore Alessandro Recenti è necessaria perché potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree interessate dal coronavirus”.

Coronavirus, Sannino: “Scelta per stare tranquilli”

Il tecnico italiano Giuseppe Sannino, una volta sbarcato in Ungheria, è stato sospeso in maniera precauzionale dal suo club insieme al suo collaboratore Alessandro Recenti per prevenire l’eventuale contagio del coronavirus. La società si è allarmata a causa delle notizie che giungono dall’Italia e ha preferito prendere questa decisione in modo da prevenire un eventuale contagio e procedere con la massima tranquillità dopo il tampone.

Ecco le parole dell’allenatore italiano: “Sono rientrato martedì dall’Italia e la società, sentendo le notizie allarmanti provenienti dal nostro paese, ha deciso di prendere questa decisione in via precauzionale. Io sto benissimo, quando sono sceso dall’aereo mi hanno misurato la febbre. Voglio fare il tampone così da scendere in campo il prima possibile con i ragazzi. La società ha fatto questa scelta per stare tranquilla”.

