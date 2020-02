Calciomercato Juventus, addio Sarri | Ma resta in Italia

Sarri vive una situazione difficile con la Juventus e il suo futuro sembrerebbe in bilico. In caso di addio potrebbe esserci l’assalto di un altro club di Serie A

La Juventus continua a deludere e l’operato di Maurizio Sarri non convince. Il rendimento della squadra bianconera è stato quasi sempre al di sotto delle aspettative ma le pessime prestazioni sono state “nascoste” dai risultati positivi. Al momento, infatti, la squadra è ancora in corsa su tre fronti ma il ko di ieri contro il Lione mette a serio rischio la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

È vero che ci può stare non vincere una competizione così difficile, ma uscire agli ottavi contro una squadra inferiore sulla carta sarebbe un vero fallimento tecnico. È per questo che il futuro di Maurizio Sarri sembrerebbe sempre più in bilico, le prossime settimane saranno decisive ma il sogno bianconero resta Pep Guardiola.

Juventus, Sarri in bilico. Il Milan nel suo futuro?

In caso di addio di Maurizio Sarri dalla Juventus, potrebbe fiondarsi su di lui un’altra squadra di Serie A. Parliamo del Milan, che ha iniziato con Giampaolo e ora ha Pioli, ma non sta vivendo una grande stagione e potrebbe ripartire nella prossima estate con un progetto importante. Il tecnico della Vecchia Signora è stato vicino ai rossoneri già nel 2016, ma alla fine la società scelse Sinisa Mihajlovic che fu esonerato a due mesi dalla fine della stagione. Ora magari potrebbe esserci un nuovo assalto, Sarri non sta facendo bene con la Juventus ma in passato ha comunque dimostrato di saperci fare.

Con il Napoli l’allenatore bianconero ha vissuto tre anni straordinari, dimostrando che è in grado di far rendere al massimo anche squadre che sulla carta non hanno fenomeni in rosa. Può essere un’idea importante per il futuro del Milan.

