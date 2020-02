Calciomercato Inter, cercasi erede Handanovic | Spunta nome shock!

Inter alla ricerca di un degno erede del suo portiere nonché capitano Samir Handanovic. Occhio alla pista ‘Galactica’



Ancora alle prese con un infortunio, Antonio Conte proverà a recuperare Samir Handanovic in vista della sfida di questo fine settimana contro la Juventus. Il portiere sloveno, capitano dei nerazzurri, resta un punto fermo della formazione meneghina, ma la società sta nel frattempo guardandosi intorno per sondare il terreno a caccia di un erede.

LEGGI ANCHE —-> Juventus-Inter, cambia tutto! Nuova ipotesi

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Inter, Conte si arrende | Colpa di Messi

Calciomercato Inter, post-Handanovic: spunta Courtois

Tornato a Madrid nell’estate 2018 (stavolta in maglia Real), Courtois non sembra essere così sicuro di restare nella capitale spagnola nella prossima stagione. Il Real Madrid non lo metterà probabilmente alla porta, ma potrebbe comunque lasciarlo partire in caso di un’offerta ritenuta congrua.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Le prestazioni dell’estremo difensore belga sono state fino ad ora piuttosto altalenanti e il Real Madrid potrebbe decidere di virare su un altro profilo per l’estate. Se così fosse, l’Inter potrebbe deciderne di approfittarne.

Calciomercato Inter, Conte pensa a Courtois

A promuovere l’acquisto di Courtois potrebbe essere soprattutto Antonio Conte. Il tecnico salentino ha già lavorato con il portiere belga al Chelsea e sarebbe felice di averlo a disposizione in nerazzurro. Qui Courtois, oltre a Conte, ritroverebbe anche l’amico Lukaku, compagno di nazionale che potrebbe provare a ‘convincerlo’ a sposare il progetto interista.

Il problema maggiore sembra essere rappresentato dal costo del cartellino. Il Real Madrid potrebbe chiedere per il giocatore 50 milioni di euro. Una cifra decisamente notevole.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato, sorpresa Inter e Milan | 30 milioni e scambio!

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Juventus, sgambetto a Conte | Arriva a ZERO!