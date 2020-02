Calciomercato Milan, rivoluzione Sarri | Ecco il primo acquisto

Sarri potrebbe ripartire dal Milan in caso di divorzio con la Juventus a fine stagione. Il tecnico sul calciomercato punterebbe sull’arrivo di Jorginho in rossonero

Momento difficile alla Juventus per Maurizio Sarri. La partita di Lione, che avrebbe dovuto rappresentare la svolta della stagione bianconera, si è rivelata invece una notte nefasta per Ronaldo e compagni. Sulla graticola è finito nuovamente l’allenatore di Figline, che finora non è riuscito a dare un’impronta leggibile della propria filosofia calcistica alla squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio a un titolare | Scambio più soldi

Sarri deve invertire e presto il trend delle ultime settimane, con il suo futuro sotto la Mole che rimane a serio rischio. Un’uscita di scena prematura dalla Champions League segnerebbe inevitabilmente la fine dell’avventura del tecnico, dopo una sola stagione, sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Le prossime uscite saranno perciò decisive per l’ex Napoli e Chelsea, che in caso di separazione dalla Juve dovrebbe ripartire da un nuovo progetto.

Calciomercato Milan, con Sarri assalto a Jorginho

Fuori dalla Continassa, potrebbe essere il Milan a concedere una nuova occasione a Sarri. L’allenatore fu accostato ai rossoneri la scorsa estate prima dell’arrivo di Giampaolo, con Maldini e Boban che potrebbero ripensare al suo profilo in caso di permanenza a Milanello per il dopo Pioli. Con Sarri alla guida via ad una nuova rivoluzione, dove uno degli obiettivi per rinforzare lo scacchiere milanista sarebbe Jorginho.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via nel 2021 | Super rimpiazzo gratis!

Il regista italo-brasiliano non è più un elemento indispensabile nel Chelsea di Lampard, che stando alla stampa d’Oltremanica l’avrebbe messo sul mercato per la prossima estate. Un’occasione che il Milan potrebbe sfruttare, sotto la spinta proprio di Sarri. Jorginho è un fedelissimo del tecnico campano, che lo ha avuto alle sue dipendenze prima a Napoli e poi nella parentesi con i ‘Blues’. Lo scoglio di un’eventuale trattativa può essere la valutazione del giocatore: il Milan, anche per questione di budget, non potrebbe spingersi oltre i 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, ipotesi Marcelino | La rivelazione dell’agente

G.M.