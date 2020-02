Calciomercato Roma, Friedkin pensa a Leonardo | Ecco il primo colpo!

L’arrivo a Roma dell’imprenditore Dan Friedkin porterà numerosi cambiamenti all’interno della dirigenza giallorossa. Spunta Leonardo



A Roma cambierà tutto tra pochi giorni. Nelle prossime ore nella Capitale arriveranno i rappresentanti dell’imprenditore Dan Friedkin, prossimo proprietario del club giallorosso, per una bozza di accordo con James Pallotta, che lascerà la Roma. Entro aprile, invece, ci sarà l’ufficialità dell’operazione con un’estate che si preannuncia davvero bollenti con possibili e clamorosi colpi di scena.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio a un titolare | Scambio più soldi

Calciomercato, idea Leonardo al fianco di Petrachi: ipotesi assalto ad Icardi

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, all’interno dell’organigramma societario potrebbe cambiare tutto. Al fianco dell’attuale direttore sportivo Petrachi ci sarebbe l’idea Leonardo direttamente da Parigi. Ma non solo: gli altri profili interessanti sarebbero quelli di Fabio Capello e Zibì Boniek, attualmente presidente della Federcalcio polacca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via nel 2021 | Super rimpiazzo gratis!

Con il possibile arrivo di Leonardo da Parigi potrebbe arrivare anche un top player come avvento del nuovo progetto. Il profilo più interessante sarebbe quello dell’attaccante argentino, di proprietà dell’Inter, Mauro Icardi, che potrebbe anche non essere riscattato dal club parigini dopo le ultime settimane in chiaroscuro. Già in estate il suo nome è stato accostato al club giallorosso, ma alla fine nell’ultimo giorno di mercato l’Inter lo ha dato in prestito al PSG. Va convinto, in primis, il giocatore, che però potrebbe tornare di corsa in Italia con un progetto davvero avvincente. L’ostacolo sarebbe l’ingaggio da circa 7-8 milioni di euro, oltre che la concorrenza rappresentata soprattutto dalla Juventus.

La nuova proprietà della Roma potrebbe risultare decisiva per l’acquisto dell’argentino, che eventualmente raccoglierebbe l’eredità di Dzeko, ma molto potrebbe dipendere dalla qualificazione o meno in Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ipotesi Marcelino | La rivelazione dell’agente