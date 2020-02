Juventus-Inter, sorpresa Sarri e Conte | Doppia esclusione eccellente

Il big match scudetto tra Juventus ed Inter in programma domenica sera, vedrà due assenti: partita a porte chiuse e senza due esclusi di lusso

La corsa scudetto continua punto a punto, Juventus prima con un punto di vantaggio sulla Lazio e sei sull’Inter, che dovrà recuperare la partita con la Sampdoria. Nel derby d’Italia in programma domenica sera, che si giocherà a porte chiuse a causa dell’allarme Coronavirus, potrebbero esserci delle rivoluzioni nelle formazioni. Due possibili esclusi di lusso nella sfida scudetto.

Juventus-Inter, non solo il pubblico assente: anche due esclusi di lusso

Il big match scudetto tra Juventus ed Inter si giocherà a porte chiuse, questa la decisione presa dagli organi competenti a causa dell’allerta Coronavirus al nord Italia. Oltre ai tifosi però, saranno assenti anche due giocatori molto importanti, uno per parte. Maurizio Sarri avrebbe deciso di lasciare in panchina il difensore centrale Matthijs de Ligt, il quale lascerà il posto al centro del reparto difensivo a Giorgio Chiellini, ritornato a pieno regime dal lungo infortunio e che affiancherà il compagno Leonardo Bonucci. In casa Inter invece, Antonio Conte sembrerebbe poter fare a meno di Christian Eriksen. Il centrocampista danese dopo i novanta minuti con il Ludogorets e l’assist per il gol di Biraghi, potrebbe essere escluso dall’undici iniziale a favore di Vecino, che completerà il centrocampo con Barella e Brozovic.

Entrambi i giocatori potrebbero essere utili a partita in corso, sopratutto l’ex Tottenham. Due esclusioni di lusso per un match che sarà dal clima surreale.

