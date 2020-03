Calciomercato Juventus, via il flop | Scambio per il nuovo gioiello

L’impatto di Adrien Rabiot sulla Serie A e sul mondo Juventus non è stato fin qui dei migliori. Chissà che non possa rientrare in una clamorosa operazione di mercato per rinforzare la mediana.

Tra i problemi principali della Juventus di quest’anno c’è sicuramente il rendimento sotto ritmo del centrocampo. Un problema oggetto di discussione anche tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala nell’intervallo della partita persa in Champions contro il Lione. Proprio in casa dell’OL la mediana ha offerto una prova ampiamente rivedibile che ha visto tra i peggiori in assoluto proprio il francese Adrien Rabiot. Il classe 1995 arrivato in estate a parametro zero dal Paris Saint Germain sta faticando parecchio ad inserirsi negli schemi di Sarri e più in generale nei ritmi della Serie A. 24 le presenze stagionali tra campionato e coppe per il centrocampista bianconero che doveva essere tra i fiori all’occhiello dell’ultima campagna acquisti estiva, ed invece fin qui si sta rivelando poco più che un semplice flop. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Rabiot delude ma piace a Garcia: ipotesi di scambio con Aouar

Ritmo lento e troppo compassato per Adrien Rabiot che in occasione del suo ritorno in patria contro il Lione ha raccolto l’ennesima bocciatura stagionale venendo sostituito nel corso della ripresa. Una prova incolore che alimenterebbe persino i dubbi relativi alla sua permanenza alla Juventus che in estate potrebbe fare nuove valutazioni. Non è un mistero che i bianconeri di Paratici siano a caccia di un nuovo centrocampista, con il talento del Lione, Houssem Aouar tra i principali osservati.

Proprio contro la Juventus il giovane transalpino ha offerto una buona prova e più in generale sta navigando in un’annata che letta sotto il punto di vista dei numeri recita: 9 gol e ben 7 assist tra tutte le competizioni. L’OL naturalmente spara alto ma non è da escludere un clamoroso coinvolgimento nella trattativa dello stesso Rabiot, desiderato con forza dal tecnico Rudi Garcia ai tempi della sua militanza romana. L’idea di scambio bianconera è comunque di difficile realizzazione sia per volontà del calciatore, sia per l’ingaggio fuori portata per le casse del Lione.

