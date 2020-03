Juve-Inter, spunta una nuova data: slitta un intero turno

Il big-match tra Juventus e Inter, in programma domenica primo marzo alle 20.45, potrebbe avere una nuova data: possibile spostamento di un’intera giornata

Il recupero di Juventus-Inter è diventato davvero un caso. Ufficialmente il big-match, in programma inizialmente per il primo marzo all’Allianz Stadium, è stato rinviato al 13 maggio per l’emergenza del coronavirus. I due club, però, non sarebbero d’accordo con la società nerazzurra molto impegnata in quel mese in caso dovesse arrivare fino in fondo anche in Europa League.

Così la Lega starebbe trovando una nuova data per accontentare tutte le parti coinvolte. Come svelato da sportmediaset.it ci potrebbe essere così il rinvio di tutte le gare del prossimo weekend con la super sfida da disputare possibilmente lunedì 9 marzo quando scadrebbe l’ordinanza e lo Stadium sarebbe accessibile anche ai tifosi dell’Inter. In questo caso sarà rinviata tutta la 27esima giornata di Serie A al 13 maggio con lo spostamento successivo della finale di Coppa Italia dopo una settimana.

Juve-Inter, una situazione ingarbugliata

Le decisioni per le sfide di Serie A da recuperare cambiano di minuto in minuto. La stessa gara di campionato, in programma domani sera, tra Sampdoria-Verona, inizialmente dichiarata possibile a porte chiuse, è stata ufficialmente rinviata al 13 maggio. Lo stesso governato della Liguria Giovanni Toti aveva chiuso di disputare la sfida a porte chiuse, ma poi la Lega Serie A ha deciso per il rinvio della stessa provocando altre confusioni all’interno del calendario del campionato italiano.

