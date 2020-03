Juventus-Inter, Marotta replica a Dal Pino: “Impraticabile e provocatoria”

Beppe Marotta non ha fatto attendere la sua risposta alle parole del presidente della Lega di A, Paolo Dal Pino, di questa mattina. Il parere del dirigente nerazzurro.

L’emergenza Coronavirus ha totalmente sconvolto l’Italia e di riflesso anche il mondo del calci nostranoo. La decisione di rinviare Juventus-Inter, ed altre 4 gare, ha fatto storcere il naso a molti con l’attacco di Marotta e la risposta decisa del presidente Dal Pino. Una situazione delicata che continua a non trovare una soluzione definitiva e che probabilmente si porterà dietro strascichi importanti anche nelle prossime ore. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Juventus-Inter, Marotta non ci sta | La replica a Dal Pino

Non si è fatta attendere la replica di Beppe Marotta dopo le dichiarazioni di questa mattina del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino che aveva accusato il club nerazzurro di non aver considerato la proposta di giocare Juventus-Inter lunedì sera. Queste le sue parole all’Ansa: “Abbiamo ricevuto un’ipotesi informale ed aleatoria – spiega l’ad dell’Inter – dal parte dell’ amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, nella serata di venerdì, che non abbiamo nemmeno voluto prendere in considerazione in quanto impraticabile e quasi provocatoria, nel rispetto dell’Inter, di milioni di nostri sostenitori e di tutti gli appassionati di calcio in generale”.

E ancora: “Lo Stadium sarebbe stato aperto ai soli tifosi juventini. Giocare lunedì sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell’allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore”.

