Juventus, il rinforzo in attacco arriva dalla Cina

La Juventus cerca un rinforzo in avanti e guarda in Cina: a giugno si potrebbe concretizzare un clamoroso ritorno in Serie A

La Juventus è sempre attenta alle possibili occasioni che offre il mercato: l’ultima idea che stuzzica Paratici arriva dalla Cina. Non è una novità, infatti, che i bianconeri stiano cercando dei rinforzi per il reparto offensivo: la coperta in avanti è corta per ‘Madama’, che a gennaio non ha colmato il vuoto in organico lasciato da Mario Mandzukic. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ il rinforzo per la Juventus potrebbe arrivare dalla Cina: si tratta di Stephan El Shaarawy, che si sarebbe già stancato del calcio cinese e potrebbe mettere fine alla sua avventura con lo Shanghai Shenhua per ritornare in Serie A.

Non solo Juventus: sul ‘Faraone’ ci sono anche Roma e Napoli

La Juventus non è l’unica società italiana ad essere interessata all’attaccante classe ’92 volato in Cina la scorsa estate. El Shaarawy, infatti, vedrebbe un suo ritorno a Roma come destinazione gradita: il ‘Faraone’, complice anche il dilagare del Coronavirus che imperversa in Cina, ha nostalgia della Serie A. Oltre ai giallorossi, sempre secondo quanto rivelato dal ‘Corriere dello Sport’ anche il Napoli sarebbe sulle tracce dell’esterno azzurro. La Juventus però se decidesse di puntare con forza su El Shaarawy come rinforzo per il reparto offensivo, difficilmente si vedrebbe recapitare un ‘no’ come risposta dalla Cina.

