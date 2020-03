Calciomercato Milan, caos totale | “Guerra dichiarata”

Caos societario per il Milan, la dirigenza si divide in due. La rottura tra le parti sembrerebbe ormai netta e insanabile

È un momento difficile per il Milan, che sta vivendo una stagione negativa sia per i risultati sul campo e sia per ciò che succede all’esterno. I rossoneri sembrano ormai indirizzati verso un altro anno senza Champions League e il clima non è dei migliori. In campionato l’unico obiettivo rimasto riguarda il raggiungimento di una posizione in zona Europa League, che sembrerebbe alla portata dei rossoneri. L’obiettivo principale, però, potrebbe riguardare la Coppa Italia visto che portare a casa un trofeo sarebbe sicuramente importante per raddrizzare la stagione. Mercoledì c’è la semifinale di ritorno contro la Juventus e serve una grande prestazione per passare dopo l’1-1 dell’andata.

Milan, caos societario: la dirigenza si divide in due

Nel frattempo a Milanello non sembrerebbe esserci un bel clima. Come riporta Sky Sport, ci sarebbe ormai una guerra dichiarata tra Gazidis e i dirigenti dell’area sportiva. Elliott non si esprime sulla situazione ma la rottura tra le due galassie del mondo rossonero sembrerebbe ormai nota a tutti.

Il 2020 non è stato così negativo sul campo, visto che con l’arrivo di Ibrahimovic la squadra allenata da Stefano Pioli ha ottenuto buoni risultati, ma il caos societario potrebbe nascondere tutto e creare problemi.

Infatti, con la situazione difficile che si vive tra società e dirigenti, anche la squadra potrebbe risentirne e tutto potrebbe diventare più difficile anche sul campo.

