Calciomercato Milan, idea dalla Premier | Ecco l’epurato

Il Milan cerca l’Europa League e nel frattempo inizia a pianificare le operazioni da attuare nel prossimo mercato. Un rinforzo potrebbe arrivare dalla Premier League

La stagione del Milan non sta andando nel migliore dei modi, ma il finale può aggiustare i mesi negativi vissuti soprattutto all’inizio. La compagine rossonera sembra ormai fuori dalla lotta per la Champions League, ma l’Europa League è sicuramente alla portata e si vuole continuare a fare ciò che si è fatto nel 2020 per raggiungere almeno la sesta posizione in classifica.

In più i rossoneri cercheranno in settimana, salvo rinvii, di raggiungere la finale di Coppa Italia dopo l’1-1 dell’andata contro la Juventus. Raggiungere una competizione europea e portare un trofeo a casa rappresenterebbero sicuramente un ottimo punto di partenza per la prossima stagione. I rossoneri intanto stanno pensando alla sessione di mercato estiva e potrebbero esserci novità a centrocampo.

Milan, per il centrocampo spunta l’idea Barkley

Il Milan vorrebbe rinforzare il reparto di metà campo e avrebbe messo nel mirino diversi calciatori. Un nome che potrebbe fare al caso dei rossoneri si trova in Premier League, parliamo di Ross Barkley. Il calciatore è in uscita dal Chelsea e potrebbe essere l’ideale per la squadra allenata da Stefano Pioli, visto che nella sua carriera ha giocato sia da mezzala che da trequartista quindi potrebbe agire in più ruoli.

Il suo contratto con i Blues è in scadenza nel 2023, per cui per strapparlo bisognerebbe mettere sul piatto i milioni richiesti dal club di Londra.

