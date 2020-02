Calciomercato Inter e Juventus, obiettivo tricolore | Pericolo United!

Uno dei calciatori più promettenti del panorama italiano potrebbe trovare una nuova squadra in estate. Juve e Inter osservano, ma occhio al Manchester United

Juventus e Inter sono in lotta per lo scudetto e allo stesso tempo hanno già vissuto diversi duelli di calciomercato. Lo scontro tra Fabio Paratici e Beppe Marotta è sempre attivo, nella scorsa estate Lukaku è stato accostato a entrambi i club e alla fine si è aggregato ai nerazzurri, così come Kulusevski a dicembre è finito ai bianconeri dopo aver trattato anche con i nerazzurri. Anche per Eriksen c’era stato un interessamento comune, ma l’Inter è stata l’unica ad affondare il colpo. Da settimane invece c’è un altro nome che tiene alta l’attenzione di Juventus e Inter ed è il talento italiano Federico Chiesa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, Marotta non ci sta | ‘Si poteva evitare’

Juventus e Inter, duello per Chiesa ma c’è l’insidia United

Chiesa si è ormai affermato in questi anni come uno dei migliori esterni del panorama calcistico italiano. A 22 anni ha già disputato 121 gare in Serie A segnando 21 reti ed è ormai un punto fermo di questa Fiorentina. Il suo rendimento, infatti, ha attirato le attenzioni di diversi club importante e il suo futuro sembrerebbe in bilico. L’estate scorsa Commisso si è opposto in tutti i modi a una sua cessione, ma questa volta il talento classe 1997 potrebbe davvero allontanarsi da Firenze.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, arriva il rinvio | Stop ad altre quattro gare

Su di lui è ormai noto l’interesse di Juventus e Inter, ma si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile trasferimento all’estero. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester United starebbe seguendo con attenzione le ultime gare di Chiesa per provare l’assalto in estate.

Nella gara tra Fiorentina e Milan, infatti, pare che l’osservatore dei Red Devils Simon Wells sia andato al “Franchi” per visionare dal vivo le giocate del talento della Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ‘guerra’ in società | Tutti gli scenari possibili

Calciomercato, flop Bernardeschi | Addio Juve ma resta in Serie A