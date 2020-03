Calciomercato Juventus e Inter, concorrenza per il centrale | Spunta Mourinho

Calciomercato Juventus e Inter, si complica un obiettivo per la prossima estate: anche Mourinho è stregato dal centrale difensivo

Fra Juventus ed Inter il duello va oltre i confini del campo di gioco e si estende anche sul calciomercato: entrambi i club, infatti, hanno da tempo messo gli occhi su Chris Smalling. Sul centrale inglese del Manchester United, che con la maglia della Roma sta disputando una stagione da assoluto protagonista in Serie A, la concorrenza è sempre più agguerrita: secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, Mourinho sarebbe rimasto molto colpito dall’impatto di Smalling con il campionato italiano e lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per il prossimo mercato del Tottenham. Al momento la cifra stabilita dai ‘Red Devils’ per privarsi del difensore classe ’89 è di 20 milioni di euro, ma la presenza di molte concorrenti potrebbe portare ad un’onerosa asta al rialzo.

Duello di mercato fra Juventus ed Inter per Smalling: Mourinho e la Roma le alternative

Le 20 presenze in Serie A di Smalling con la maglia giallorossa hanno convinto Juventus ed Inter, ma mettere le mani sul centrale dello United non sarà una passeggiata. Nella corsa per Smalling, al momento, a rimanere al primo posto è proprio la Roma: il ds Petrachi già da tempo sta trattando con lo United per rendere definitivo il trasferimento del difensore britannico nel club capitolino. Juventus e Inter, poi, dovranno fare i conti con l’inserimento di queste ultime ore del Tottenham. Il club londinese vorrebbe riportare Smalling in Premier League, mettendolo agli ordini di una vecchia conoscenza nerazzurra come Josè Mourinho. Proprio lo ‘Special One’ potrebbe soffiare uno degli obiettivi del calciomercato dell’Inter.

