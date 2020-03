Juventus, Ronaldo se la prende con i compagni | Il discorso a Dybala

A margine della sfida tra Lione e Juventus di mercoledì c’è stato un confronto tra Dybala e Cristiano Ronaldo. Argomento di discussione: il centrocampo.

La Juventus di Maurizio Sarri vive il momento forse più complicato della stagione fino a questo momento. La lotta per lo scudetto si complica, i KO fuori casa a Verona e Napoli fanno storcere il naso ed anche in Champions League la strada è ulteriormente in salita dopo la sconfitta a sorpresa sul campo del Lione. Mercoledì infatti la truppa bianconera ha offerto una prova molto deludente al cospetto dell’OL di Rudi Garcia, certamente ordinato e voglioso di fare risultato, ma anche indubbiamente meno forte di una Juventus che non può chiaramente permettersi di lasciare così presto la massima competizione europea. La sfida in terra di Francia ha messo in evidenza tutti i limiti della Juve attuale con un centrocampo poco solido in entrambe le fasi ed un gioco lento, sterile e troppo prevedibile. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, Marotta replica a Dal Pino: “Impraticabile e provocatoria”

Juventus, retroscena contro il Lione | Ronaldo e Dybala a colloquio sul centrocampo

A soffrire più di tutti a Lione è stato proprio il centrocampo che ha mostrato segnali timidi di rinascita solamente dalla metà della ripresa con l’ingresso di Ramsey e lo spostamento di Bentancur. Per il resto tanta fatica e poco filtro davanti ad una difesa che soffre quando lasciata al proprio destino. Discorso simile per l’attacco, poco rifornito e supportato dalla mediana.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il rinforzo in attacco arriva dalla Cina

Proprio di questo hanno parlato in modo fitto Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala nel corso dell’intervallo della sfida di Champions. Chiare le parole catturate da ‘RMC Sport’ con CR7 che sottolinea al compagno: “Siamo soli, i centrocampisti non ci stanno dando abbastanza supporto”. Immediata la replica dell’argentino che ribadisce: “Non la prende nessuno”. Infine ancora Ronaldo: “Si, anche sulle seconde palle”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, concorrenza per il centrale | Spunta Mourinho

Calciomercato Inter e Juventus, obiettivo tricolore | Pericolo United!