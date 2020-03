Calciomercato Juventus, clamoroso Messi-Barcellona | Addio possibile

Uno dei calciatori più forti della storia non vive un momento facile con il suo club. L’addio può diventare realtà e potrebbero aprirsi diversi scenari

Non è un momento facile per il Barcellona, il ko rimediato ieri nel Clasico contro il Real Madrid potrebbe compromettere un’annata fin qui altalenante. I Blaugrana non hanno convinto neanche al San Paolo settimana scorsa, nella gara di andata di Champions League contro il Napoli. Per l’ennesima volta in questa stagione, la squadra allenata da Setien è partita bene ma con il passare dei minuti si è spenta. Questi blackout finali possono costare caro al Barcellona, che rischia di perdere il campionato e la coppa più importante d’Europa. La situazione non piace ai fuoriclasse presenti in rosa e la dirigenza è finita nel mirino della stampa.

Barcellona, continua la crisi: Messi non ci sta

Secondo quanto riportato dalla Spagna, alla base di questa crisi ci sarebbero delle scelte errate come la decisione di ingaggiare Braithwaite. Lionel Messi ha più volte mostrato il suo disappunto per l’operato dei dirigenti Blaugrana e nelle scorse settimane c’è stato anche un botta e risposta pubblico tra le parti.

Dalla testata giornalistica ‘Don Balon’ fanno sapere che il numero 10 blaugrana sarebbe stanco di questa situazione e potrebbe pensare anche all’addio. Il suo contratto scade nel 2021 e ancora non c’è un accordo per il rinnovo. L’attaccante argentino vorrebbe chiudere nel migliore dei modi la sua carriera continuando a lottare per i trofei più ambiti come la Champions League e il pallone d’oro.

Messi, in caso di addio potrebbe finire nel mirino della Juventus

In caso di addio, potrebbero aprirsi diversi scenari per uno dei calciatori più forti della storia del calcio. Beckham ha dichiarato che gli piacerebbe portare Messi all’Inter Miami, ma ovviamente anche in Europa molte squadre potrebbero tentare l’assalto. Magari potrebbe essere un’idea anche della Juventus, che così riuscirebbe a creare un attacco storico e mondiale composto dall’argentino e Cristiano Ronaldo.

Difficile ad oggi parlare con certezza del futuro di Lionel Messi, ma la situazione con il Barcellona non è delle migliori e un suo addio potrebbe davvero diventare realtà.

