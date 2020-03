Calciomercato Juventus | Offensiva Real e stessa offerta per il talento italiano

Le big d’Europa starebbero pensando già ai colpi del mercato estivo: possibile beffa Juventus sul talentuoso giocatore della Serie A

Tutto cambia rapidamente nel calcio. Da tempo Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia, sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa, ora pronte all’assalto decisivo in estate. Dopo la promozione in Serie A, il presidente Cellino l’ha tenuto con sé alla sua prima stagione in massima serie: ora il futuro del centrocampista italiano è lontano da Brescia.

Calciomercato Juventus, Tonali nel mirino del Real Madrid

Tonali piace all’Inter ma è la Juventus in prima fila per il suo cartellino. L’ostacolo per i bianconeri è rappresentato dalla concorrenza straniera, il portale spagnolo todofichajes.com conferma che sul ‘gioiello’ del 2000 è forte anche il Real Madrid. I bianconeri avrebbero pronta un’offerta da 50 milioni, cifra che metterebbe sul piatto anche il presidente Florentino Perez. Con il possibile addio di Kroos, dato sempre più vicino al Manchester City, e quello di Modric, per il centrocampo del Real ci sarà una vera e propria rivoluzione con innesti pronti e giovani.

Alla sua prima stagione di Serie A, il classe 2000 ha collezionato ben 2130 minuti con un gol e ben cinque assist vincenti ai propri compagni. Tonali è così ormai pronto per il salto di qualità della sua carriera, che si preannuncia davvero luccicante.

La Juventus pensa a lui per il futuro, ora le dinamiche potrebbero cambiare con rischio beffa: il Real Madrid intende fare sul serio e al ragazzo può garantire un ingaggio anche superiore.

