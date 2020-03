Calciomercato Milan, ‘pericolo’ Arsenal per il dopo Aubameyang | I dettagli

Il possibile addio di Lautaro Martinez al termine della stagione, potrebbe invogliare l’Inter a trovare un sostituto all’altezza: Arsenal protagonista in Serie A, Milan a rischio!

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico. L’attaccante argentino, con una clausola da 111 milioni valida per l’estero, potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. In pole ci sarebbe il Barcellona, pronto a fare follie per lui anche dietro al consiglio di Messi. Così la società nerazzurra dovrebbe trovare un sostituto all’altezza del centravanti sudamericano. Tra i tanti nomi sul taccuino dell’ad Marotta e di Ausilio, in alto c’è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, che dovrebbe lasciare a sua volta l’Arsenal al termine di questa stagione.

Calciomercato Inter, post Lautaro: c’è Aubameyang. Arsenal fa spesa in Italia

In questo modo l’Arsenal potrebbe trovare proprio in Italia un sostituto dell’attaccante gabonese. Il primo obiettivo del club inglese potrebbe essere Rafael Leao, che non sta trovando più spazio al Milan dopo un periodo positivo in maglia rossonero. Classe 1999, il giovane attaccante portoghese sarebbe perfetto per l’Arsenal. Finora per lui sono arrivati soltanto circa mille minuti giocati complessivamente con due gol all’attivo. Nelle ultime tre sfide di campionato ha totalizzato dodici minuti e una panchina contro la Fiorentina: il suo addio ora sembra tutt’altro che impossibile.

Come alternative, gli inglesi potrebbero prendere in considerazione Rebic, che però ha un altro anno di prestito al Milan, Vlahovic della Fiorentina e Gonzalo Higuain che la Juventus vorrebbe cedere in estate.

Sarà davvero un’estate davvero bollente con numerosi e clamorosi colpi di scena per un giro di attaccanti senza precedenti.

