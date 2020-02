Calciomercato Juventus, concorrenza per il terzino | C’è anche Mourinho

Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi su un giocatore del Barcellona, ma ecco che arriva la concorrenza: anche un club di Premier sul giocatore nel mirino

La Juventus aveva in programma il big match contro l’Inter, sfida fondamentale per la corsa scudetto, vista anche la vittoria della Lazio sul Bologna che ha fatto scivolare i bianconeri al secondo posto. Il CFO juventino Fabio Paratici però, non si ferma mai e continua a lavorare alla ricerca di nuovi talenti. Per un obiettivo bianconero spunta però la concorrenza di un club della Premier. Mourinho ci avrebbe messo gli occhi.

La Juventus inizia già a pensare a possibili calciatori da acquistare nella prossima sessione estiva di calciomercato. Visto che i terzini bianconeri fino ad ora non hanno convinto al massimo, per la prossima stagione Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi su un calciatore del Barcellona, Nelson Semedo. Il calciatore portoghese, come Cristiano Ronaldo che potrebbe essere un valore aggiunto nella trattativa, quest’anno ha totalizzato 27 presenze con la maglia blaugrana, riuscendo ad avere spesso la meglio su Sergi Roberto. Al momento il giocatore classe 1993 sarebbe valutato 40 milioni, ma su di lui spunta l’interesse di una squadra di Premier. Secondo ‘El desmarque‘, anche il Tottenham di Josè Mourinho avrebbe puntato il terzino.

Il tecnico portoghese avrebbe puntato al terzino connazionale, giocatore che già nel mercato invernale era stato sondato dagli ‘spurs‘. Battaglia per arrivare al giocatore che vedremo prendere forma probabilmente nella prossima sessione estiva.

