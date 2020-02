Juventus-Milan, ecco la svolta | C’è la decisione della Lega

Continuano i dialoghi della Lega per l’emergenza coronavirus. Settimana prossima c’è la Coppa Italia, c’è la decisione della Lega per Juve-Milan

È un momento davvero difficile per il calcio italiano, che è coinvolto con l’emergenza coronavirus ed è in continuo contatto per prendere le migliori decisioni. Dopo il rinvio di cinque gare di questa giornata di Serie A, l’attenzione si sposta sulle partite della prossima settimana riguardanti le semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Juventus–Milan è in programma per mercoledì e si sta svolgendo in questi momenti una riunione per decidere il da farsi. Secondo le prime indiscrezioni de La Stampa, la gara dovrebbe giocarsi regolarmente a porte aperte, ma l’accesso allo stadio potrebbe essere consentito solo ai residenti in Piemonte.

