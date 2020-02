Calciomercato, l’Inter trema per Lautaro | Offrono più della clausola!

Continuano a circolare le voci sul futuro di Lautaro Martinez. Conteso da Real Madrid e Barcellona, l’attaccante dell’Inter ha una clausola che gli consente di partire a fronte di 111 milioni di euro. Ma arriva una novità…

Il futuro di Lautaro Martinez continua ad essere al centro di moltissime voci di calciomercato. Il bomber dell’Inter è accostato con insistenza al Barcellona da diverso tempo, mentre nelle ultime settimane si sta parlando con forza anche del Real Madrid. Un vero e proprio duello tra i due top club spagnoli, mentre la società nerazzurra ha tutta l’intenzione di non lasciarsi sfuggire il proprio numero 10. Il 22enne di Bahia Blanca è sotto contratto con la società di Suning fino al 30 giugno 2023, all’interno dell’accordo è presente una clausola rescissoria (valida solo i primi 15 giorni di luglio)che consente alle società interessate di poterlo strappare all’Inter per 111 milioni di euro. Ma è in arrivo una novità.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Inter, sorpresa Sarri e Conte | Doppia esclusione eccellente

LEGGI ANCHE>>>Serie A, partite a porte chiuse | Cosa succede per il rimborso dei biglietti

Calciomercato Inter, pronto il nuovo assalto a Lautaro Martinez

Per battere la concorrenza dei rivali storici del Barcellona, secondo ‘Diario Gol’, il Real Madrid sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria e offrire 9 milioni di euro a Lautaro Martinez e al suo entourage alla firma dell’accordo. Un affare totale, per il solo cartellino, da 120 milioni di euro, mentre l’ingaggio potrebbe aggirarsi sui 10 milioni a stagione per un contratto di 5 o 6 anni, 3 in più di quanto offrirebbero i catalani.

Cifre davvero da capogiro, mentre l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, lavora ad un possibile prolungamento dell’accordo con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Con la speranza, di Conte e dei tifosi meneghini, di poter godere delle giocate del ‘Toro’ ancora per diverso tempo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, erede Lautaro Martinez | 70 milioni per il prodigio brasiliano

Calciomercato Inter, dalla Spagna: offerta folle per Lautaro!