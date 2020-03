Calciomercato Milan, ‘scarto’ dal Real | I dettagli del possibile affare

Il Milan inizia a pensare alla nuova stagione e vuole un mercato importante per riprendere la Champions. Nel mirino un calciatore del Real Madrid

Il Milan non sta vivendo una delle migliori stagioni, visto che l’inizio negativo ha già fatto sfumare l’obiettivo più ambito, ovvero la Champions League. I rossoneri sono in lotta per un posto in Europa League ma l’unico modo per raddrizzare la stagione sembrerebbe quello di fare bene in Coppa Italia. Mercoledì c’è la sfida di ritorno contro la Juventus che vale l’accesso alla finale, bisognerà disputare una grande prova dopo l’1-1 dell’andata. Nell’estate scorsa il mercato non è stato così scoppiettante, la dirigenza ha puntato più sulla valorizzazione dei giovani ma visti i risultati si potrebbe cambiare marcia in futuro. Già il mercato invernale ha dato indizi diversi visto l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. In estate potrebbero arrivare giocatori di esperienza da affiancare alle promesse già presenti in rosa, in modo da creare un mix perfetto per fare bene.

Milan, idea Rodriguez: il Real Madrid è pronto a cederlo

Un nome importante che potrebbe fare al caso del Milan è il colombiano James Rodriguez. Il calciatore classe 1991 ha un contratto con il Real Madrid fino al 2021, ma sembrerebbe ormai fuori dal progetto dei Blancos. Sbarcato in Spagna per 80 milioni di euro tra l’entusiasmo generale nel 2014 dopo un Mondiale scoppiettante, Rodriguez si è perso con il passare del tempo e ora è ormai fuori dal progetto della squadra allenata da Zinedine Zidane.

In questa stagione ha collezionato solo 13 presenze siglando una rete. Per la prossima estate il suo procuratore Jorge Mendes potrebbe proporlo al Milan, che accoglierebbe volentieri un trequartista del genere. I rossoneri potrebbero provare a strappare il colombiano per una cifra massima di 40 milioni di euro.

La destinazione italiana potrebbe essere ideale per entrambe le parti, visto che Rodriguez avrebbe tutto a disposizione per rilanciarsi dopo una stagione negativa.

