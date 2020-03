Calciomercato Inter, svolta a sorpresa | Futuro ribaltato

Dopo le ultime prestazioni potrebbe arrivare la conferma per un calciatore dell’Inter: in estate potrebbe arrivare il riscatto

Ad inizio stagione sembrava poter essere titolare nella rosa dell’Inter, ma a causa di alcuni infortuni e di una coppia d’attacco inamovibile come quella Lukaku–Lautaro Martinez, Alexis Sanchez ha trovato meno spazio del previsto. Nelle ultime gare però ha dimostrato di poter essere un’opzione importante per Antonio Conte, in estate il suo futuro potrebbe essere diverso dal previsto.

Calciomercato Inter, futuro Sanchez: si va verso la permanenza

Sembrava essere deciso il futuro di Alexis Sanchez per la prossima stagione. Dopo le dichiarazioni dei membri del Manchester United, il cileno sembrava destinato a tornare in Premier League in estate. Il poco spazio trovato nell’undici di Antonio Conte favoriva il suo ritorno in Premier League, ma nelle ultime settimane le cose potrebbero essere cambiate. Le buone prestazioni messe in campo dall’attaccante cileno starebbero convincendo la società nerazzurra a riscattarlo.

Il prezzo che fa lo United per la sua permanenza in nerazurro è di circa 25 milioni di sterline, circa 28 milioni di euro. Da qui a giugno l’Inter avrà il tempo necessario per capire se il giocatore cileno sarà un elemento utile alla prossima stagione o no, ma nelle ultime ore le quotazioni per la sua permanenza salgono.

