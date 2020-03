Calciomercato Juventus, assist per la coppia da sogno | C’è il sostituto

Sarà una sessione di mercato davvero avvincente quella della prossima estate: la Juventus starebbe preparando un colpo sensazionale, ecco la strategia

La Juventus vuole continuare a stupire tutti in campo e non solamente. Sul fronte calciomercato in estate il club bianconero sarà ancora una volta protagonista con un colpo davvero importante per quanto riguarda il reparto difensivo.

Calciomercato Juventus, assalto a Van Dijk

Già nelle settimane scorse il profilo di Virgil van Dijk è stato accostato alla Juventus con la possibilità di addio al Liverpool del centrale olandese. Ora anche il portale spagnolo todofichajes ha rilanciato la possibile cessione del difensore con i “Reds” che starebbero puntando Diego Carlos del Siviglia. Perno principale della difesa di Klopp, l’olandese ha messo a segno anche quattro gol in Premier totalizzando così ben 3480 minuti. Nei giorni scorsi l’emittente CNN aveva svelato di un possibile addio dell’olandese in caso di trionfo in Premier League per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

La Juventus starebbe pensando ad un altro colpo così importante dopo l’arrivo della scorsa estate dell’olandese de Ligt. Con l’ormai addio certo di Rugani e con il recupero di Demiral e Chiellini, i bianconeri potrebbero così mettere a segno un innesto di assoluto valore da consegnare a Sarri, qualora dovesse restare alla guida della compagine torinese. In caso di esito positivo così potrebbe salutare anche Leonardo Bonucci, tornato a Torino dopo l’esperienza negativa al Milan.

Sarà un’estate davvero importante in casa Juventus con la dirigenza bianconera già al lavoro per rinforzare ancor di più ogni reparto della rosa.

