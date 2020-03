Calciomercato Juventus, fuori dall’Europa | Paratici fiuta l’affare

Arsenal in crisi di risultati e possibile ridimensionamento. Bellerin, obiettivo sul calciomercato per la fascia destra della Juventus, potrebbe liberarsi con lo sconto

Non sta funzionando la cura Arteta all’Arsenal dopo l’esonero di Emery e il cambio in panchina a stagione in corso. ‘Gunners’ clamorosamente fuori dall’Europa League già ai sedicesimi per mano dell’Olympiacos Pireo e addirittura decimi in campionato e fuori al momento da un piazzamento europeo. La mancata qualificazione alle coppe – soprattutto la Champions – può costare carissima soprattutto per le finanze del club, che già deve far fronte ad un buco di oltre 30 milioni di euro dopo l’uscita di scena contro i greci.

Tanti talenti dei londinesi potrebbero finire sul mercato, fra tutti Aubameyang seguito da tante big d’Europa. Il Barcellona si è inserito di recente per l’attaccante gabonese, che rimane anche nei desideri dell’Inter per supplire la prossima estate ad un’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Aubameyang è il preferito della coppia Marotta-Conte, con il sodalizio di Suning pronto a provare l’assalto se dovesse concretizzarsi l’addio del ‘Toro’ a giugno.

Calciomercato Juventus, crisi Arsenal: Bellerin con lo sconto

Ma non è soltanto l’Inter a guardare con attenzione in casa Arsenal. Anche la Juventus vigila con interesse, ad una pista in particolare. Ci riferiamo ad Hector Bellerin, a più riprese accostato alla ‘Vecchia Signora’ per la corsia destra. Danilo non sta convincendo, con il terzino spagnolo che rappresenterebbe una delle soluzioni al vaglio della dirigenza della Continassa per rinforzare le corsie difensive. Il classe ’95 ex Barcellona ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, ma un ridimensionamento dell’Arsenal e la necessità di fare cassa potrebbero permettere alla società campione d’Italia di affondare il colpo a cifre più basse. Arsenal in crisi: Paratici e la Juve fiutano l’affare.

