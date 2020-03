Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso l’addio | Ma può restare in Serie A!

Le ultime di calciomercato Milan si concentrano sul futuro di Zlatan Ibrahimovic che potrebbe essere lontano dal club rossonero ma ancora in Italia

La seconda avventura al Milan di Zlatan Ibrahimovic potrebbe concludersi già al termine di questa stagione. Il futuro del fuoriclasse svedese, che ha avuto quantomeno il merito di far cambiare volto in senso positivo alla squadra di Stefano Pioli, appare indissolubilmente legato a quello di Zvominir Boban che in fin dei conti è stato l’artefice del suo ritorno in rossonero nello scorso calciomercato di gennaio. E l’addio del croato, dopo l’intervista autolicenziamento, è pressoché scontato oltre che imminente…

Calciomercato Milan, Ibrahimovic saluta: c’è un’ipotesi ‘suggestiva’

A 38 anni, terminata l’esperienza al Milan, Ibrahimovic potrebbe optare per il ritiro dal calcio giocato dedicandosi con maggior tempo alla crescita dell’Hammarby, club della massima serie svedese del quale possiede il 50 per cento delle quote dallo scorso novembre. Iniziare quindi in maniera concreta una carriera dirigenziale, con prospettive senz’altro importanti considerata la sua caratura e la voglia costante di migliorarsi.

Ibrahimovic, però, ha dimostrato in questi due-tre mesi di essere ancora un calciatore vero, oltre che abbastanza integro sul piano fisico. Ecco perché anche l’ipotesi che possa decidere di continuare a giocare, almeno un altro anno, va tenuta in forte considerazione. Magari sempre in Serie A, dove Mino Raiola vanta ottimi rapporti con diversi club. C’è una pista suggestiva che conduce al Napoli, che pensò a lui – o meglio ci pensò il suo allenatore di allora Ancelotti – nella prima parte di questa stagione.

L’influente agente potrebbe offrirlo a De Laurentiis, con l’appoggio di Rino Gattuso che è stato compagno di Ibrahimovic in rossonero per due anni. Nella stagione del rilancio al tecnico azzurro, ancora non sicurissimo della conferma, potrebbe far comodo un giocatore della classe e dell’esperienza dello svedese, vista poi l’incertezza riguardo la permanenza di Milik. L’ostacolo al matrimonio col Napoli potrebbe essere l’età avanzata del classe ’81 di Malmo, in aggiunta a una richiesta economica che di certo non sarebbe irrilevante.

