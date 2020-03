Calciomercato, cessione obbligata | Juventus in pole per l’ex Inter!

La Juventus potrebbe approfittare della situazione economica non eccellente del top club d’Europa: pronto l’assalto al giocatore

La Juventus continuerà a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione con innesti di qualità. Il club bianconero monitora anche le situazioni degli altri club europei, che non stanno vivendo un ottimo momento per preparare l’assalto decisivo ai giocatori in rosa. Così come svelato dal portale portoghese ‘A BOLA’ il Porto che ha accumulato nella prima parte di stagione la perdita di quasi 52 milioni di euro rivelata dalla dichiarazione pubblicata sul sito Web della Securities Market Commission (CMVM) portoghese. Così il club lusitano dovrebbe generare delle plusvalenze con la cessione dei giocatori necessaria per rispettare il fair play finanziario della UEFA. I trasferimenti dovranno essere completati entro il 30 giugno generando così un netto di 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Telles più di un’idea: le ultime

La Juventus potrebbe così bussare alla porta della società portoghese per Alex Telles. L’ex terzino dell’Inter ha collezionato finora 39 presenze condite da dieci gol e ben nove assist vincenti. E così il club bianconero avrebbe messo gli occhi sul laterale brasiliano, in grado di rinforzare le corsie esterne della rispettiva formazione.

La valutazione di Alex Telles si aggira intorno ai 25 milioni di euro e così l’operazione potrebbe concludersi anche a una cifra di poco inferiore. Il Porto sarà costretto ad effettuare cessioni eccellenti per rientrare nel fair play finanziario della UEFA: il brasiliano è il primo indiziato a salutare il club portoghese, possibileil ritorno in Serie A con la Juventus, appunto, in primissima fila.

La Juventus attesa protagonista nella sessione estiva di calciomercato con l’acquisto di giocatori funzionali e di prima fascia.

