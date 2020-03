Caos Serie A, attacco di Zhang | Si muove la Procura

Caos in Serie A: dopo le dichiarazioni pubblicate ieri sera dal presidente dell’Inter Steven Zhang, si muove la Procura della Federcalcio

L’emergenza coronavirus ha portato al caos in Serie A, la guerra tra alcuni dirigenti e vertici del calcio italiano non sembrerebbe placarsi. Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, ha rinviato alcune gare dell’ultimo weekend e ciò ha scatenato la rabbia dell’Inter. L’amministratore delegato Beppe Marotta e il presidente Steven Zhang hanno alzato la voce. Quest’ultimo ha usato termini forti come “vergogna” e “pagliaccio”, parole che non sono state sicuramente apprezzate da chi ha subito questo attacco, ovvero Paolo Dal Pino. Secondo quanto riportato dall’ANSA, infatti, la Procura della Federcalcio guidata da Giuseppe Chinè avrebbe aperto un’indagine sulle dichiarazioni del numero uno dei nerazzurri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto a Lautaro | Svelata l’offerta del Barcellona

Calciomercato, cessione obbligata | Juventus in pole per l’ex Inter!