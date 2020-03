Calciomercato Milan e Roma, retroscena Friedkin | Offerta shock a Elliott

Sembrerebbe ormai imminente il passaggio di proprietà della Roma nelle mani di Friedkin: spunta un retroscena con il Milan

Il passaggio di consegne tra l’attuale ed il futuro presidente della Roma, che passerà dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin, sembrerebbe ormai imminente. Solo l’emergenza Coronavirus ha rinviato la chiusura delle pratica, che dovrebbe comunque avvenire a breve. Secondo ‘Calciomercato.it’ però, sarebbe spuntato un retroscena tra il miliardario americano ed Elliott. Infatti in passato l’americano avrebbe recapitato ad Elliott una proposta da 1,2 miliardi per l’acquisizione del Milan, che però venne rifiutata. Ora Friedkin invece, sarebbe vicino a diventare il numero uno giallorosso. Nel frattempo anche al Milan si attende una totale rivoluzione, in cui Ivan Gazidis assumerà pieni poteri dopo gli addii di Boban e Maldini.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, contatti con Raiola | Addio Romagnoli