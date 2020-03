Calciomercato Milan, contatti con Raiola | Addio Romagnoli

In estate Mino Raiola potrebbe tornare ad essere protagonista con acquisti e cessioni eccellenti dei suoi assistiti: possibile addio Romagnoli

Da Ligt ad Haaland, in estate Mino Raiola potrebbe tornare alla carica con un’altra grande operazione che avrebbe in mente già da tempo. Alessio Romagnoli, capitano del Milan, sarebbe voglioso di una nuova avventura importante della sua carriera. Attenzione sempre in casa rossonera alla pista che porterebbe all’addio di Gianluigi Donnarumma, facente parte sempre della scuderia del noto agente.

Calciomercato Milan, assalto del Barcellona per Romagnoli

Come svelato dal portale spagnolo donbalon sulle tracce del difensore della Nazionale italiana ci sarebbe il Barcellona, pronto a a mettere sul piatto circa 50-60 milioni di euro per il giocatore. Con Umtiti verso l’addio e con Piquè verso la fine della carriera, il club blaugrana vorrebbe rinforzare il pacchetto difensivo con un innesto giovane e di assoluta qualità.

Il profilo di Romagnoli piace parecchio alla società catalana con Mino Raiola che tornerà al lavoro molto presto per capire i margini di una possibile trattativa. Per ora si tratta soltanto di una succosa indiscrezione di calciomercato, ma nel giro di pochi mesi tutto potrebbe cambiare. Il centrale difensivo rossonero vorrebbe essere protagonista anche in Champions League con il Milan ormai fuori da tempo dalle notti europee. E con l’addio di Boban e Maldini tutto potrebbe essere più facile.

Il calciomercato può regalare inaspettati colpi di scena con acquisti e cessioni davvero eccellenti. Romagnoli potrebbe dire addio in estate. Il Milan è già stato avvisato.

