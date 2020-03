Calciomercato Milan, escluso al Real | Assalto da 30 milioni

Nonostante le polemiche degli ultimi giorni all’interno della società rossonera, il Milan sarebbe sulle tracce del top player: pronto l’assalto

Il Milan vuole tornare ad essere protagonista. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi problemi all’interno della società rossonera, ma il club milanese sarebbe sempre molto attivo sul fronte calciomercato. Per l’attacco ci sarà da capire se Zlatan Ibrahimovic rinnoverà o meno il suo contratto e così il Milan potrebbe preparare l’assalto decisivo al top player.

Calciomercato Milan, il sogno per l’attacco è Mariano Diaz

Come svelato dal portale spagnolo todofichajes l’obiettivo numero uno per l’attacco del Milan sarebbe Mariano Diaz. Il suo profilo è stato molto vicino ai rossoneri sia nella scorsa estate che a gennaio: ora le dinamiche potrebbero cambiare completamente. I rossoneri avrebbero bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche: in un minuto collezionato in Liga ha segnato il gol del 2-0 contro il Barcellona. Le sue qualità sono indiscusse, ma finora ha trovato poco spazio con Zidane. In estate potrebbe arrivare l’addio.

L’obiettivo della società rossonera sarebbe quello di ripetere l’operazione Theo Hernandez: da panchinaro al Real a vero protagonista al Milan sulla base di 30 milioni di euro.

Il Milan intende fare sul serio per Mariano Diaz per tornare ad essere competitivo in ogni reparto.

