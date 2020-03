Calciomercato Milan, sacrificio per risanare i conti | Le pretendenti

Ancora tutto da decifrare il futuro al Milan di Gigio Donnarumma che potrebbe diventare un uomo mercato la prossima estate.

Il Milan di Stefano Pioli ritornerà in campo domani sera in Coppa Italia contro la Juventus dopo aver saltato l’ultima giornata di campionato per l’emergenza legata al Coronavirus. Tra i protagonisti della sfida di ritorno allo ‘Stadium’ ci sarà certamente anche Gigio Donnarumma, che dovrebbe incrociare il totem bianconero Gigi Buffon. L’estremo difensore del Milan è di fatto l’erede designato dell’esperto portiere di Sarri, e non è da escludere che in futuro possa anche ereditarne i guantoni proprio alla Juve. Il futuro rossonero di Donnarumma non è infatti ancora del tutto sicuro con gli scenari che potrebbero cambiare la prossima estate. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso l’addio | Ma può restare in Serie A!

Calciomercato Milan, Donnarumma sacrifico estivo

Donnarumma dal canto suo ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ed il suo rinnovo rappresenterebbe una priorità assoluta del Milan, per non rischiare di perderlo a costi più contenuti. Proprio il prolungamento contrattuale di Gigio non è però opera semplice viste anche le alte richieste dell’agente Mino Raiola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ‘pericolo’ Arsenal per il dopo Aubameyang | I dettagli

In tal senso secondo quanto sottolineato dal collega Nicolò Schira i rossoneri starebbero pensando di cedere il portiere classe 1999 per dare respiro alle proprie casse. Real Madrid, PSG e Chelsea hanno già preso contatti con Raiola e sono pronti ad offrire uno stipendio di 8 milioni di euro all’anno per il talento di casa Milan. Occhio infine anche alla Juventus: i bianconeri restano silenziosamente in corsa per Donnarumma ed osservano gli sviluppi della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, escluso al Real | Assalto da 30 milioni

Calciomercato Milan e Roma, l’agente di Barisic allo scoperto | Le ultime