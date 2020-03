Sito – Serie A, campionato sospeso: più di 1 miliardo di euro di perdite

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio anche il calcio in Italia: quanto costerebbe sospendere il campionato di Serie A?

Partite rinviate e molte altre a porte chiuse. L’emergenza coronavirus in Italia ha messo tutti in allarme con decisioni della Lega Serie A che non si sono rivelate chiare fin dal primo momento. In caso di sospensione definitiva del campionato italiano visto che non ci sarebbero più date per recuperare le sfide rinviate, cosa succederebbe e quanto costerebbe? Alla domanda è arrivata subito la risposta di Marco Bellinazzo, esperto e giornalista del Sole24Ore che ha tenuto a precisare: “Difficile dire quanto costerebbe sospendere il campionato. Tra diritti tv e sponsorizzazioni per 6 mesi la Serie A incassa circa un miliardo, più 200 milioni da stadio. A fronte di costi che non diminuirebbero significherebbe mandare gamba all’aria il 75% dei club…”.

Una situazione che sta diventando sempre più caotica, ma da sabato e domenica si tornerà a giocare in Serie A a porte chiuse.

