Coronavirus, Cristiano Ronaldo in Portogallo: “E’ asintomatico”

Coronavirus, l’annuncio ufficiale sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse della Juventus è a Madeira, sua zona d’origine

L’emergenza coronavirus irrompe nel mondo del calcio, con la positività di Daniele Rugani e la quarantena per Juventus, Inter e Real Madrid. Giocatori bianconeri in isolamento al JHotel, ma non Cristiano Ronaldo. Il portoghese è infatti a Madeira, dove è volato per assistere la madre, che qualche giorno fa aveva avuto un ictus. La donna sta meglio, quanto invece alle condizioni del fuoriclasse è arrivato un annuncio ufficiale dalle autorità del luogo. Miguel Albuquerque, governatore locale, ha spiegato in conferenza stampa: “Non posso divulgare i dettagli per questione di sicurezza, ma al momento non esistono rischi di contagio. La situazione è stata valutata attentamente ed è sotto controllo”. Il segretario regionale alla sanità, Pedro Ramos, ha inoltre specificato che Ronaldo e la sua famiglia sono asintomatici.

