Coronavirus, Juventus-Lione annullata: il comunicato UFFICIALE

Juventus-Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, non si disputerà a causa dell’emergenza coronavirus: il comunicato Uefa

Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, non si disputerà come inizialmente previsto martedì 17 marzo. La comunicazione ufficiale da parte della Uefa è arrivata poco fa. Annullata anche la disputa di Manchester City-Real Madrid, prevista per la stessa sera. La decisione è stata presa nell’ambito dell’emergenza coronavirus. A causa del contagio di Daniele Rugani, giocatore bianconero, e di un componente della squadra di basket del Real Madrid, infatti, i campioni d’Italia e i Blancos sono sottoposti a quarantena. Ulteriori disposizioni sulle due gare verranno comunicate successivamente, stando al comunicato della Uefa.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Champions ed Europa League: la Uefa ha deciso