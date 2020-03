Coronavirus, Champions ed Europa League | La UEFA ha deciso

Dopo la sospensione dei maggiori campionati sia in Italia che in Spagna, arriva la decisione della Uefa: Champions ed Europa League sospese

L’emergenza Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport ed il calcio. Tutte le categorie del calcio italiano si sono fermate ed anche la Spagna ha scelto di prendere la stessa strada. Nelle ultime ore, dopo che le partite di Inter e Roma, che avrebbero dovuto affrontare Getafe e Siviglia per i sedicesimi di Europa League, sono state rinviate, la UEFA è arrivata a prendere una decisione. Entrambe le competizioni europee sospese.

Coronavirus, la Uefa sospende Champions ed Europa League: a rischio anche Euro 2020

L’emergenza Coronavirus, oltre al mondo dello sport italiano, sta iniziando ad espandersi anche nel calcio internazionale. Quest’oggi è arrivata la sospensione della Liga spagnola, inoltre un calciatore della Juventus, Daniele Rugani è stato trovato positivo al Covid-19. Arriva così la decisione della UEFA di interrompere anche Champions League ed Europa League, con le partite degli ottavi di finale in programma oggi rinviate a data da destinarsi. Mancherebbe solo l’ufficialità della decisione.

A rischio ora anche lo svolgimento dei prossimi Europei in programma a giugno. Euro 2020 potrebbe essere rinviato per permettere ai campionati nazionali ed internazionali di completare il loro svolgimento. Una decisione drastica che è arrivata a seguito di squadre in quarantena, come Inter e Real Madrid e campionati fermati, come Serie A e Liga. Vedremo come gli organi competenti riusciranno a trovare una soluzione per riprogrammare gli eventi che erano in programma.

