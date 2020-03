Calciomercato, l’agente di Marcos Llorente: “Ho avuto contatti con l’Inter’

L’agente di Marcos Llorente, in ESCLUSIVA su ‘calciomercato.it’ ha rivelato: “Ho avuto contatti con l’Inter in estate, vi spiego com’è andata”.

Marcos Llorente è stato l’eroe di ‘Anfield’ nella partita di Champions League: l’agente dello spagnolo in ESCLUSIVA su ‘Calciomercato.it’ ha rivelato dei retroscena di mercato sull’Inter. La doppietta di Llorente nei tempi supplementari ha sancito l’eliminazione agli ottavi del Liverpool campione d’Europa. Una gioia immensa quella regalata dallo spagnolo ai tifosi dell’Atletico Madrid, che ora possono esultare per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. L’agente ha dichiarato che “Marcos è davvero contento per il risultato di ieri sera”.

Leggi l’intervista completa in ESCLUSIVA su ‘Calciomercato.it’

Calciomercato Inter, L’agente di Marcos Alonso rivela: “Incontrai i nerazzurri in estate”

L’uomo simbolo per l’impresa dell’Atletico Madrid a Liverpool è certamente Marcos Llorente, autore di una doppietta. L’agente dello spagnolo, in esclusiva su ‘Calciomercato.it’, ha rivelato un interessante retroscena di mercato sull’Inter. Julio Llorente, infatti, ha ammesso che “con i nerazzurri ci sono stati dei contatti nel corso dell’ultima estate, prima del suo passaggio all’Atletico. Incontrai la dirigenza nerazzurra, ma al Real Madrid non arrivò nessuna offerta da parte loro nonostante il grande interesse mostratoci”. L’eroe di Anfield, quindi, sarebbe potuto finire all’Inter in estate. I nerazzurri, dopo aver trattato con l’agente dello spagnolo, decisero di virare verso altri prospetti, ma la stima per Marcos Llorente a Milano permane.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, colpito anche lo sport spagnolo | Real Madrid in quarantena

L’intervista completa rilasciata dall’agente di Marcos Llorente la trovate in ESCLUSIVA su ‘Calciomercato.it’.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA IN ESCLUSIVA SU ‘CALCIOMERCATO.IT’

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, emergenza Coronavirus | La decisione di Ronaldo

Emergenza Coronavirus, nuova iniziativa di un sito vietato ai minori

Emergenza coronavirus, Italia zona rossa | Scarica QUI il modulo per spostarsi