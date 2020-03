Coronavirus, colpito anche lo sport spagnolo | Real Madrid in quarantena

Dopo la quarantena di quattro squadre italiane, il coronavirus colpisce anche lo sport spagnolo. Real Madrid costretto all’isolamento

Dopo la notizia di Rugani e l’isolamento di quattro squadre di Serie A, il coronavirus colpisce anche lo sport spagnolo. Un cestita del Real Madrid è stato trovato positivo ma la squadra di basket si allena nello stesso centro sportivo della squadra di calcio, per cui entrambe le compagini saranno costrette alla quarantena. A riportarlo è La Sexta.

A questo punto potrebbe avvicinarsi sempre di più uno slittamento dell’intera Champions League, visto che oltre alla Juventus anche i Blancos non potranno scendere in campo settimana prossima per il ritorno degli ottavi di finale.

