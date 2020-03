Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ecco il bomber che vuole Sarri

La Juventus continua a pensare al futuro per preparare l’assalto ai top player europei: ecco la richiesta di Maurizio Sarri per l’attacco

Con la sospensione momentanea della Serie A la Juventus starebbe pensando ai colpi di mercato in vista della prossima stagione. Con il possibile addio di Higuain e di Douglas Costa, il club bianconero vorrebbe rinforzare il reparto offensivo con profili di qualità per cercare di incrementare il tasso tecnico, già elevato da tantissimi anni all’interno della rosa.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus prima scelta di Sarri

Come svelato dal portale spagnolo todofichajes.net la prima scelta per l’attacco si chiama Gabriel Jesus, attaccante brasiliano del Manchester City. Sarebbe stato proprio Maurizio Sarri a sollecitare l’acquisto del giocatore, che ha messo a segno ben 18 gol in 39 partite complessive sotto la gestione Guardiola.

Lo stesso manager catalano sarebbe sempre in lizza per sostituire Sarri sulla panchina della Juventus in caso di risultati negativi dell’ex Napoli e Chelsea. Gabriel Jesus rappresenta una delle prime scelte per rinforzare il reparto offensivo bianconero con un attaccante completo sotto ogni punto di vista. Le prossime settimane saranno decisive, ma ora si dovrà capire se si tornerà a giocare dopo l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio tutta Europa.

