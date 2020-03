Calciomercato Juventus e Inter, deciso il futuro di Messi | L’annuncio

Il patron del Barcellona, Bartomeu, prova a fugare ogni dubbio sul futuro di Lionel Messi al Barcellona. In Italia sognavano Juventus e Inter.

Nelle scorse settimane è scoppiato il caso Messi–Abidal a Barcellona che aveva fatto tremare i tifosi blaugrana e al contempo sognare quelli di alcuni top club europei tra cui anche Juventus ed Inter. Eppure l’allarme legato al futuro incerto della ‘Pulce’ sembra apparentemente rientrato nonostante le dichiarazioni di ieri di Tronchetti Provera che parlava di ‘momento buono’ per l’argentino sei volte Pallone d’oro. Al momento sembra infatti tornato il sereno in Catalogna intorno a Leo Messi che era finito nell’occhio del ciclone dopo il duello a distanza con Abidal e le relative voci su un possibile futuro lontano da Barcellona, magari con Guardiola in una Juventus da fantacalcio col rivale Ronaldo. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi | L’annuncio di Tronchetti Provera

Calciomercato Juventus e Inter, Bartomeu blinda Messi

Messi intanto ha ripreso in mano le redini del Barcellona ritornando a fare la differenza in campo alla corte di Setien. Numeri nuovamente da alieno per l’argentino che sembra indissolubilmente legato al Barça al netto di eventuali, e difficilmente realizzabili, suggestioni. A confermare ancora una volta la permanenza del fenomeno albiceleste ci ha pensato il numero uno del club, Josep Maria Bartomeu.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘problema’ Eriksen | Scenario imprevisto

Il presidente al ‘Mundo Deportivo’ ha ammesso: “È il miglior giocatore del mondo, l’ho detto molte volte, Messi continuerà al Barça e andrà in pensione al Barça. Non ho la sensazione che sia rimasto solo. So che molti lo dicono, ma non è così. Credo che la controversia con Abidal sia chiusa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, spunta una vecchia pista tedesca | I dettagli

Calciomercato Milan, arrivo Rangnick | Parla il presidente Scaroni