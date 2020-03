Calciomercato Milan, arrivo Rangnick | Parla il presidente Scaroni

Dopo l’addio di Boban in casa Milan regna un po’ di confusione. Il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni, ha svelato tutto su Ralf Rangnick

In casa Milan si prepara una nuova rivoluzione. Dopo quella dello scorso anno, in estate ci saranno nuovi cambiamenti che sono già iniziati con l’addio di Boban. Ai microfoni de Il Corriere della Sera è tornato a parlare il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni, che ha svelato tutto anche sul possibile neo-allenatore Ralf Rangnick: “Non lo conosco. Se ci sono stati dei contatti, sono molto preliminari. Credo che un conto siano i contatti, che ciascuno è legittimato ad avere, un altro i contratti: le assicuro che ipotesi di contratto io non ne ho viste”. Il candidato numero uno sembra proprio l’ex Lipsia, attualmente supervisore della galassia calcistica della ‘Red Bull’ e che ha studiato ad inizio Novanta la filosofia di calcio di Arrigo Sacchi proprio ai tempi del Milan.

Calciomercato Milan, Rangnick prima scelta

Nei giorni scorsi lo stesso Boban aveva rivelato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport la chiusura per il manager che arriverà a sostituire Stefano Pioli: “A dicembre hanno chiuso con lui. Posso augurargli tutto il bene possibile, ma me lo devono dire, merito di essere informato dell’iniziativa”.

Ora la situazione in casa rossonera è diventata paradossale. Ora con la sospensione della Serie A il Milan potrebbe così lavorare in ottica societaria cercando di riportare tranquillità in vista della prossima stagione.

Il compito del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sarà proprio questo, ossia quello di gestire al meglio tutte le situazione interne per avere lo stesso obiettivo finale.

