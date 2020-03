Calciomercato, l’allenatore vuole tenerlo | Inter spiazzata!

Potrebbe allontanarsi il sogno di calciomercato dell’Inter per sostituire l’eventuale partenza di Lautaro Martinez. L’allenatore vuole provare a trattenerlo.

L’Inter potrebbe essere costretta a rivedere i suoi piani di calciomercato. L’obiettivo Aubameyang potrebbe infatti rinnovare con l’Arsenal dopo che Arteta ha affermato di voler provare a trattenerlo. In particolare, l’allenatore spagnolo vuole evitare che il club perda a costo zero uno dei suoi gioielli, soprattutto dopo essersi fatti sfuggire gratis un giocatore importante come Ramsey. Pertanto, vuole sedersi al tavolo e discutere con l’attaccante dei Gunners di un eventuale rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi | L’annuncio di Tronchetti Provera

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, trattativa avanzata | Juventus e Inter sorpassate

Calciomercato Inter: Aubameyang per rimpiazzare Lautaro

Potrebbe presto sfumare l’obiettivo di calciomercato dell’Inter Aubameyang per rimpiazzare un’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Mikel Arteta ritiene indispensabile l’attaccante gabonese e ha tutta l’intenzione di provare a trattenerlo.

Il centravanti che fino ad ora ha siglato 20 reti, avrebbe voglia di giocare la Champions e i nerazzurri potrebbero rappresentare per lui la via più comoda. D’altra parte ci sarà bisogno di vedere anche le sorti di Lautaro Martinez. Su di lui infatti ci sarebbe il Barcellona che potrebbe presto avanzare un’offerta per l’argentino. Dunque, Inter al bivio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Marotta esulta | Tesoretto a sorpresa

Calciomercato Inter, Conte corteggiato | Scenario clamoroso