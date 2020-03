Calciomercato Inter, Conte corteggiato | Scenario clamoroso

La sconfitta contro la Juventus ha riportato malumori in casa Inter: ora il futuro di Antonio Conte potrebbe cambiare

Ancora una sconfitta in casa Inter. Dopo un inizio stagionale entusiasmante la società nerazzurra ha collezionato in poche settimane due risultati negativi in ottica Scudetto. Lazio e Juventus hanno avuto la meglio sulla compagine guidata da Antonio Conte, che ora sta vivendo un periodo poco positivo. La sfida contro la Sampdoria, rinviata per l’emergenza coronavirus, sarà recuperata nei prossimi mesi, ma ora il futuro dell’allenatore leccese potrebbe essere in bilico.

Calciomercato Inter, pressing del Psg per Conte

La stagione dell’Inter era iniziata alla grande, poi da gennaio in poi c’è stato un calo. Sull’allenatore nerazzurro ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain, che starebbe al lavoro per trovare un sostituto per il post Tuchel. Il club francese potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione tra calciatori e guida tecnica e così il profilo del tecnico salentino sarebbe in cima alla lista di Leonardo.

In caso di possibile arrivo di Antonio Conte (per ora si tratta soltanto di una succosa indiscrezione), Icardi non sarà riscattato sicuramente dal PSG visti i dissidi in estate con lo stesso attaccante argentino. La situazione che si è venuta a creare non è delle migliori con l’Inter che monitorerà il futuro dello stesso tecnico.

La corte del PSG è sempre molto attiva nei confronti dello stesso Antonio Conte, protagonista di un ottimo lavoro alla guida dell’Inter.

