Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Le cifre del colpo!

Resta vivo il sogno di un ritorno di Pogba per la Juventus: il Manchester United è rassegnato, ma occhio al Paris Saint-Germain.

A caccia del grande ritorno. Che la Juventus sogni di riportare a Torino Paul Pogba non è certo un mistero. E quest’estate potrebbe essere quella della svolta. Il centrocampista francese è ormai da tempo in rotta con il Manchester United, che sembra ormai rassegnato a perderlo, a patto però di una cospicua somma.

Calciomercato Juventus, assalto a Pogba

Alle prese con alcuni problemi fisici, Pogba ha fino ad ora disputato solo otto presenze. Dall’ambiente United filtra del malumore: non sembra che il giocatore stia facendo di tutto per tornare a disposizione quanto prima. Alcuni atteggiamenti hanno irritato il club inglese, ma anche dalla parte opposta gli umori non sono dei migliori.

L’agente del giocatore Mino Raiola ha pubblicamente criticato la situazione in casa United e ha aperto le porte ad un possibile addio. La Juventus è all’erta, ma con lei anche altri club come Real Madrid e soprattutto Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, è sfida a Leonardo

Sarebbero proprio i parigini il grande ostacolo del club bianconero, con Leonardo particolarmente interessato e pronto all’offensiva. In casa Real Madrid infatti è soprattutto Zidane e spingere per l’acquisto del classe 1993, ma la posizione del tecnico è ora in bilico. Per questo Juventus e Psg avrebbero superato i Blancos nella corsa al giocatore. Nonostante però le sole otto presenze stagionali e un contratto in scadenza nel 2021, il Manchester United non molla la sua richiesta.

Gli inglesi partono da una valutazione di 90 milioni di euro e non sembrano intenzionati a voler fare sconti nella trattativa. La Juventus è avvisata.

