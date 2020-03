Calciomercato Juventus, la chiave per Pogba | Addio per 40 milioni

La Juventus avrebbe messo nel mirino il centrocampista francese, Paul Pogba: in estate arriverà la cessione che potrebbe sbloccare il trasferimento

La Juventus pensa già al futuro. Con le ultime settimane frenetiche a causa dell’emergenza coronavirus, i bianconeri torneranno ad essere impegnati subito con il big-match contro l’Inter. Inoltre, la dirigenza piemontese sarebbe già al lavoro per rinforzare il centrocampo con innesti di qualità e di prima fascia. Proprio questo reparto non è all’altezza di diverse situazioni anche a causa dei numerosi infortuni.

Calciomercato Juventus, assalto del Man Utd per Rabiot

E così come svelato dal portale spagnolo TodoFichajes il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot, che non sta attraversando un’ottima stagione in maglia bianconera. Dopo l’arrivo al PSG il giocatore ha alternato buone prestazioni a prove davvero poco significative. In estate potrebbe arrivare già il suo addio con l’operazione con i “Red Devils” che sarebbe pronta a chiudersi sui 40 milioni di euro.

La sua cessione al club inglese potrebbe così agevolare anche il pressing della stessa Juventus nei confronti di Paul Pogba, sempre molto legato ai colori bianconeri dopo la sua passata avventura. A causa di un grave infortunio il francese ha collezionato soltanto 610 minuti: ora è verso la via del recupero con la possibilità di essere protagonista nelle ultime sfide stagionali.

La cessione di Rabiot al Manchester United potrebbe essere la chiave per arrivare in estate a Paul Pogba: i due connazionali pronti a scambiarsi per ritrovare la felicità.

