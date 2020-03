Calciomercato Inter, vice Lukaku | Che sgarbo ad Ancelotti!

Calciomercato Inter, Marotta cercherà di rinforzare il reparto offensivo con un vice Lukaku pronto per Conte: il profilo super arriva dalla Premier League

L’Inter starebbe già preparando il terreno fertile per la prossima sessione di calciomercato. La società nerazzurra potrebbe affondare il colpo per un possibile vice-Lukaku. Conte lo avrebbe richiesto già a gennaio, ma lo stesso attaccante nerazzurro è stato sempre schierato dal primo minuto dall’allenatore leccese. In estate le dinamiche potrebbero cambiare velocemente con il club milanese che avrebbe messo gli occhi sul 22enne attaccante dell’Everton Dominic Calvert-Lewin, protagonista assoluto in Premier League.

Calciomercato Inter, assalto a Dominic Calvert-Lewin come vice Lukaku

Nato a Sheffield il 16 marzo 1997, Dominic ha collezionato ben 15 gol in 31 partite complessive con un assist vincente ai propri compagni. Con l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Toffees la punta inglese è diventato implacabile con cinque gol nelle ultime sei partite del campionato inglese. La sua valutazione di circa 25 milioni è destinata a salire inesorabilmente vista la sua crescita esponenziale che lo sta portando a livelli, via via, superiori. Il suo contratto attuale scadrà nel giugno 2023.

Protagonista al Mondiale Under 20 nel 2017 in Corea del Sud, ha messo a segno il gol vittoria nella finale facendo così sollevare la Coppa all’Inghilterra. Calciatore umile, non trascorre parte del tempo con auto lussuose ma ama la quotidianità fermandosi a parlare anche con dei bambini in un tour asiatico. La sua prima auto da professionista è stata una Polo Volkswagen nera: ama così trascorrere gran parte del suo tempo giocando a FIFA. Ora sogna l’esordio con la Nazionale maggiore dopo i sette gol messi a segno in Under 21.

In estate l’Inter proverà l’assalto decisivo per cercare di regalare a Conte un vice Lukaku.

